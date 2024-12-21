Мостовой назвал событие года в мировом футболе

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, какое футбольное событие 2024-го года считает главным.

«Трудно сказать. Наверное, победа Испании на чемпионате Европы — главное событие. Давно так команда не превосходила другие сборные, еще с времен той всемогущей Испании, которая выигрывала все подряд.

Наверное, еще событие было, когда Винисиусу не дали золотой мяч. Я с уважением отношусь к Родри, но я просто не понимаю как это можно. Кто-то мне говорил, что Родри — это связующее звено. Но связующее что? Поставьте Родри вперед, будет он забивать по 30 мячей? Конечно, нет. Все же кричат, что футбол — это красота, голы, передачи! Тем более «Золотой мяч» — индивидуальный приз. Да, Родри заслужил, но при Винисиусе нельзя было это делать», — сказал Мостовой «СЭ».

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. Чемпионами стала команда сборной Испании, которая в финале победила Англию (2:1).

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. 24-летний форвард мадридского «Реала» Винисиус занял второе место в голосовании.

Александр Абустин