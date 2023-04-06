Моуринью предложили 120 миллионов евро за работу со сборной Саудовской Аравии или «Аль-Насром» Роналду

Представители правительства Саудовской Аравии готовы сделать главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 60-летнему специалисту предложили три варианта на выбор: возглавить сборную Саудовской Аравии, «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, или «Аль-Ахли». Специалисту готовы предоставить двухлетний контракт с зарплатой в 60 миллионов евро за сезон. При этом у него будет возможность расторгнуть соглашение после первого года работы.

С лета 2021 года Моуринью возглавляет «Рому». До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».