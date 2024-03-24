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24 марта, 17:13

Моуринью: «Я могу тренироваться где угодно. Моя жизнь — это футбол»

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о желании вернуться к тренерской работе. Он признался, что новостей пока нет.

«Ноль информации. У меня нет клуба, я свободен. Но я хочу работать, летом уже хочу работать.

Никогда не говорите «нет». Моя жизнь — это футбол. Я могу тренироваться где угодно, и у меня нет никаких проблем», — цитирует португальца Goal.com.

В январе 2024 года Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. Его сменил Даниэле де Росси.

Ранее он возглавлял «Бенфику», «Барселону», «Реал», «Рому» и другие топ-клубы.

Жозе Моуринью
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