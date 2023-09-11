Мулдаров считает, что Самородов скоро уедет в топовый чемпионат

Бывший центральный защитник сборной Казахстана Алексей Мулдаров выделил игру двух футболистов национальной команды в домашнем матче шестого тура группы Н квалификации чемпионата Европы-2024 против Северной Ирландии (1:0).

«Конечно, смотрел матч. Респект Адиеву. Это его победа. Очень грамотно подготовил команду. Тактически переиграл соперников. Самородов, думаю, скоро уедет в топовый чемпионат. Он достоин этого. И особенно выделяю моего друга Тагыбергена! Вел команду за собой! Настоящий капитан», — приводит слова Мулдарова Legalbet.kz.

21-летний вингер «Актобе» Максим Самородов провел девять матчей за сборную Казахстана и забил два мяча.

После шести матчей сборная Казахстана занимает четвертую строчку в группе H, набрав 12 очков.