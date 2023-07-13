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Зарубежные

Сегодня, 19:50

Мусса Дембеле может перейти в саудовский клуб «Аль-Иттифак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Иттифак» обратилась к нападающему Муссе Дембеле с предложением о переезде в Саудовскую Аравию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок является свободным агентом после ухода из «Лиона». По данным источника, с его агентом ведутся переговоры. Основная цель «Аль-Иттифака» — сделка с полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном. Дембеле рассматривает возможности и в Саудовской Аравии и в Европе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Мусса Дембеле (ФК Лион)
Футбол
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