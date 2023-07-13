Мусса Дембеле может перейти в саудовский клуб «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» обратилась к нападающему Муссе Дембеле с предложением о переезде в Саудовскую Аравию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок является свободным агентом после ухода из «Лиона». По данным источника, с его агентом ведутся переговоры. Основная цель «Аль-Иттифака» — сделка с полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном. Дембеле рассматривает возможности и в Саудовской Аравии и в Европе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.