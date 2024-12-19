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Сегодня, 09:25

На международном стадионе в Сирии произошел крупный пожар

Алина Савинова
Пожар на Международном стадионе Алеппо в Сирии.
Фото Скриншот видео
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В сирийском Алеппо сгорел крупнейший стадион страны, сообщает газета Al Watan со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что причиной пожара стал поджог. Сирийской гражданской обороне удалось потушить возгорание.

Международный стадион Алеппо был построен в 2007 году. Он вмещает до 75 тысяч зрителей. До 2011 года на нем проводил свои домашние матчи местный «Аль-Иттихад», также там играла сборная Сирии по футболу. Кроме футбольных матчей, на стадионе проходили и другие турниры, в частности по легкой атлетике.

Футбол
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