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6 сентября, 01:45

На презентацию Марсело пришло более 25 тысяч болельщиков «Олимпиакоса»

Сергей Разин
корреспондент
Марсело на стадионе «Олимпиакоса».
Фото Reuters
Марсело с семьей на стадионе «Олимпиакоса».
Фото Reuters
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Марсело на стадионе «Олимпиакоса». Фото Reuters
Марсело на стадионе «Олимпиакоса».
Фото Reuters

«Олимпиакос» официально представил защитника Марсело в качестве нового игрока клуба.

На презентацию на домашнем стадионе клуба пришло более 25 тысяч болельщиков, которые устроили яркое пиротехническое шоу.

Марсело на стадионе «Олимпиакоса». Фото Reuters
Марсело на стадионе «Олимпиакоса».
Фото Reuters

3 сентября стало известно о переходе 34-летнего бразильца в «Олимпиакос» в качестве свободного агента. Марсело покинул «Реал» по завершении контракта.

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.

За «Олимпиакос» выступает экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Марсело Виейра (Марсело)
ФК Олимпиакос (Пирей)
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