На презентацию Марсело пришло более 25 тысяч болельщиков «Олимпиакоса»

Марсело на стадионе «Олимпиакоса». Фото Reuters

«Олимпиакос» официально представил защитника Марсело в качестве нового игрока клуба.

На презентацию на домашнем стадионе клуба пришло более 25 тысяч болельщиков, которые устроили яркое пиротехническое шоу.

Марсело на стадионе «Олимпиакоса». Фото Reuters

3 сентября стало известно о переходе 34-летнего бразильца в «Олимпиакос» в качестве свободного агента. Марсело покинул «Реал» по завершении контракта.

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.

За «Олимпиакос» выступает экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.