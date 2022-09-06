На презентацию Марсело пришло более 25 тысяч болельщиков «Олимпиакоса»

6 сентября, 01:45
«Олимпиакос» официально представил защитника Марсело в качестве нового игрока клуба.
На презентацию на домашнем стадионе клуба пришло более 25 тысяч болельщиков, которые устроили яркое пиротехническое шоу.
3 сентября стало известно о переходе 34-летнего бразильца в «Олимпиакос» в качестве свободного агента. Марсело покинул «Реал» по завершении контракта.
Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.
За «Олимпиакос» выступает экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.