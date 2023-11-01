На стенах дома экс-тренера «Зенита» Виллаша-Боаша написали «предатель»

Дом бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша в Порту подвергся акту вандализма, сообщает O Jogo.

Отмечается, что на стене и воротах резиденции во вторник появились надписи «неблагодарный» и «предатель».

Португальские СМИ связывают инцидент с тем, что 27 октября Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту», выборы которого состоятся в апреле 2024 года.

46-летний португалец возглавлял «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством команда стала чемпионом Португалии в сезоне-2010/11, обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка страны (2010), а также победителем Лиги Европы (2011).

Виллаш-Боаш также работал в «Зените», «Челси», «Тоттенхэме» и других командах. Последним местом его работы был «Марсель».