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Сегодня, 17:27

Наингголан вернулся в Европу, подписав контракт со «Спортинг Локерен»

Сергей Ярошенко
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Бывший полузащитник «Интера» и «Ромы» Раджа Наингголан подписал контракт с командой второго дивизиона Бельгии «Спортинг Локерен», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт хавбека с бельгийским клубом рассчитан до конца этого сезона.

Последним клубом 36-летнего футболиста была индонезийская «Бхаянгкара», за которую он выступал с ноября 2023 по июль 2024 года.

Наингголан является чемпионом Италии в составе «Интера» (2021), а также четыре года подряд (2014-2018) входил в символическую сборную сезона в серии А, выступая за «Рому».

Раджа Наингголан
Футбол
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