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Сегодня, 08:13

Роналду не участвовал в голосовании The Best — его заменил Пепе

Руслан Минаев
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не участвовал в голосовании The Best.

Форвард отсутствует в списках голосовавших в номинацииях. В качестве капитана сборной его заменил защитник Пепе.

В номинации «Лучший игрок года» защитник «Порту» поставил на первое место Килиана Мбаппе, на второе — Луку Модрича, на третье — Карима Бензема.

Лучшим игроком года по версии ФИФА стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, набрав 52 очка. Мбаппе занял второе место с 44 очками. Бензема — третий (34 очка).

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
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