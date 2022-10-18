Кокорин о победе над «Аполлоном»: «Соперник выглядел не совсем по-чемпионски»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Аполлоном» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата Кипра.

— Почувствовали ли, что «Арис» сильнее действующего чемпиона?

— Сто процентов. По вчерашней игре почувствовали. «Аполлон» вчера выглядел не совсем по-чемпионски. На моей памяти только сейв нашего вратаря в конце и попадание в перекладину. А так, в принципе, «Аполлон» не доставил серьезных проблем. У меня там есть знакомый парень, мы пересекались в «Зените». «Аполлону» тяжело дается играть по два матча за неделю. Соперника можно понять.

Мы исправили реализацию, забили три гола. Первый тайм, как по мне, был скомканный, непонятный. Во втором игра уже была хорошая, с моментами. Второй тайм был намного интереснее. Что не получилось с Ларнакой — перенесли сюда. Выиграли, сохранили ворота на замке. Все довольны.

— Часто ли на тренировках наигрываете комбинацию, когда ты замыкаешь на дальние штанги прострел?

— Нет, не часто. Это ситуативно.

На 76-й минуте российский форвард Александр Кокорин замкнул передачу с правого фланга, открыв счет.

В 6 матчах за «Арис» у 31-летнего Кокорина 3 гола и 1 результативная передача.