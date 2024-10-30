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30 октября, 23:40

Мартинес о седьмом месте в голосовании за «Золотой мяч»: «Я ожидал большего. Иногда эти награды несправедливы»

Алина Савинова
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на седьмое место в итоговом голосовании за «Золотой мяч».

Награду лучшему футболисту получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри с &laquo;Золотым мячом&raquo;. «Золотой мяч» 2024: все победители по номинациям

«Честно говоря, я ожидал большего. Иногда эти награды несправедливы. Но я доволен своей работой. Я возвращаюсь в форму. Как вы знаете, я поздно начал предсезонную подготовку, я мало отдыхал и много играл, так что это нормально — быть уставшим. Но мы все стараемся сделать все, что в наших силах, и мы должны продолжать, потому что сезон еще длинный», — сказал Мартинес в интервью DAZN.

В 2024 году Мартинес стал чемпионом Италии вместе с «Интером» и победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. 27-летний футболист выиграл гонку бомбардиров в обоих турнирах.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес

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