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Сегодня, 19:42

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «Я приехал играть, побеждать и получать удовольствие»

Роналду впервые прокомментировал переход в «Аль-Наср»
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото ФК «Аль-Наср»
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Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал подписание контракта с «Аль-Насром».

«Чувствую себя очень хорошо. Я так горжусь тем, что принял это важное решение в своей жизни. Когда я принимаю решения, моя семья всегда поддерживает меня, особенно мои дети.

Я хочу дать другое видение страны и футбола [в Саудовской Аравии]. Если привести в пример чемпионат мира, то единственная команда, которая обыграла чемпионов [Аргентину] — это Саудовская Аравия.

Я приехал играть, побеждать и получать удовольствие», — сказал Роналду пресс-конференции.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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