Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «Я приехал играть, побеждать и получать удовольствие»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал подписание контракта с «Аль-Насром».

«Чувствую себя очень хорошо. Я так горжусь тем, что принял это важное решение в своей жизни. Когда я принимаю решения, моя семья всегда поддерживает меня, особенно мои дети.

Я хочу дать другое видение страны и футбола [в Саудовской Аравии]. Если привести в пример чемпионат мира, то единственная команда, которая обыграла чемпионов [Аргентину] — это Саудовская Аравия.

Я приехал играть, побеждать и получать удовольствие», — сказал Роналду пресс-конференции.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.