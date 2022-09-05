Чичарито не забил пенальти паненкой на 97-й минуте. Он мог принести «Гэлакси» победу

«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) в матче регулярного чемпионата MLS.

На 90+7-й минуте встречи «Гэлакси» получил право пробить пенальти. Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес ударил в стиле паненки и не смог переиграть вратаря, который поймал мяч.

После незабитого одиннадцатиметрового экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» подбежал к штанге ворот, а затем вскинул руки вверх и жестом извинился перед фанатами.

Отметим, что в этом матче Чичарито оформил дубль. «Лос-Анджелес Гэлакси» с 39 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Спортинг» с 30 очками — на 12-й строчке.