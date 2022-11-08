На форварда из «Порту» претендуют клубы из Испании, Англии и Италии

Нападающий «Порту» попал в сферу интересов «Челси», «Арсенала» и «Милана»

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов, сообщает футбольный инсайдер Экрем Конкур.

По данным журналиста, за 30-летним форвардом следят три клуба: «Челси», «Арсенал» и «Милан». Стоимость игрока по данным портала Tranfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Действующее соглашение иранского игрока с «Порту» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне нападающий сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.