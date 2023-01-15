BBC: Месси не получал предложения от «Аль-Хиляля»

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не получал предложения от «Аль-Хиляля», сообщает BBC со ссылкой на эксперта Гиллема Балаге.
«Предложения от «Аль-Хиляль» не поступало. Сейчас его мотивация — остаться в Европе. Он фаворит на получение «Золотого мяча». Месси все еще в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.
Мало того, что нет смысла обращаться к нему с этим предложением, его просто не существовало», — отмечает Балаге.
Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына.
35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.
Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования