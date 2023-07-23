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Зарубежные

Сегодня, 18:13

Нападающий сборной Италии Ретеги станет игроком «Дженоа»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги в ближайшее время станет футболистом «Дженоа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист пройдет медицинское обследование 24 июля, после чего будет официально объявлено о переходе игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к Ретеги проявляют «Интер», «Атлетико» и «Айнтрахт».

24-летний итальянец сыграл 28 матчей за «Тигре» в сезоне-2022/23, он забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 8 миллионов евро.

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