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Сегодня, 18:52

Нападающий «Спартака» Николсон вызван в сборную Ямайки на Золотой Кубок КОНКАКАФ

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Шамар Николсон получил вызов в сборную Ямайки на товарищеские матчи и игры Золотого Кубка КОНКАКАФ, сообщает пресс-служба красно-белых.

Сборная Ямайки 11 июня соберется в Австрии, где проведет два товарищеских матча: 15 июня против Катара и 19 июня против Иордании. Из Австрии сборная Ямайки отправится в США, где начнет свой путь в Золотом Кубке матчем против США 25 июня.

29 июня команда сыграет против сборной Никарагуа.

Всего в составе своей сборной Николсон сыграл 33 матча, в которых забил 10 голов.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
Сборная Ямайки по футболу
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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