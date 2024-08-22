Нападающий Турджеман — об интересе ЦСКА: «Я сосредоточен на «Маккаби»

Нападающий тель-авивского «Маккаби» Дор Турджеман прокомментировал интерес со стороны ЦСКА. 22 августа «Маккаби» разгромил клуб «Бачка-Топола» (3:0) в первом игру раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Я сосредоточен на «Маккаби». Очень рад убедительной победе и с нетерпением ожидаю ответной игры. У нас в голове прочно сидит фиаско против «Олимпиакоса» (1:6 в 1/8 финала Лиги конференций, после выездной победы 4:1. — Прим. Э.Ш.). Такого повториться не должно. Разумеется, я рад забитому голу, но главное это победа со счетом 3:0» — сказал Турджеман.

Ранее сообщалось, что Турджеман близок к переходу в ЦСКА. Израильский клуб просит за футболиста около 5 миллионов евро.

Эли Швидлер