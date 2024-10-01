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Сегодня, 13:50

Народная футбольная лига появится в Таиланде

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Турниры Народной футбольной лиги будут проводиться в Таиланде, сообщил основатель и президент лиги Гурам Аджоев.

В августе первый турнир Народной футбольной лиги с участием 16 команд прошел в Китае.

«Вслед за Китаем Народная футбольная лига появится в Таиланде. Мы провели встречу в мэрии Паттайи, пообщались с властями города и представителями бизнес-сообщества, — цитирует Аджоева ТАСС. — С их стороны есть серьезный интерес к лиге. Там же в Паттайе сыграли два товарищеских матча. Оба выиграли, сначала у туристической полиции города со счетом 11:5, потом у команды администрации Паттайи со счетом 3:0. Это были первые игры в Таиланде под эгидой Народной футбольной лиги. Можно сказать, что в истории лиги открыта новая страница. Добавлю также, что работа в направлении международного развития лиги будет продолжена. Пока не буду раскрывать все планы, но уже сейчас понятно, что Таиланд — точно не последняя страна, куда пришла Народная футбольная лига».

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. В России в конце октября стартует девятый по счету сезон лиги, который по традиции завершится Всероссийским фестивалем футбола в Москве.

Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Источник: ТАСС

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