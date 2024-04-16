Натхо высоко оценил вероятность завершения карьеры в «Партизане»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Возможно, «Партизан» последняя команда в моей карьере. Думаю, что с высокой долей вероятности закончу карьеру здесь. Сейчас мне 36, я чувствую себя хорошо, но я же не могу играть до 50 или 60 лет. У меня еще более года контракта. Возраст сам подскажет, когда остановиться», — сказал Натхо «СЭ».

36-летний полузащитник выступает за «Партизан» с 2019 года.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».