Наумов: «В «Сьоне» Миранчук будет основным игроком, он явно сильнее остальных»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Я рад за него, потому что у него времени в общем-то не оставалось. Получилось бы, что он без команды полгода — это ужасно. Он быстро форму теряет, ему потом набирать ее, и сейчас-то ее набирать придется. В любом случае, он в «Сьоне» будет основным игроком, явно он сильней остальных», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Миранчук перешел в швейцарский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2026 года, Миранчук будет выступать под 10-м номером.