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Сегодня, 15:45

«Нефтчи» бесплатно подписал бразильца Cинъясики

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«Нефтчи» подписал контракт с бразильским нападающим Андре Синъясики.

Как сообщает Report, после получения информации об интересе к нему со стороны азербайджанского клуба, выступавший за представителя MLS «Шарлотт» 26-летний футболист попросил свою команду дать ему статус свободного агента.

Отмечается, что бразилец хотел поработать с новым главным тренером «Нефтчи» Адрианом Муту. Поэтому Синъясики отказался от другого предложения, поступившего из турецкой Суперлиги.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

«Нефтчи» подписал с Синъясики контракт на два года.

Источник: https://report.az/ru/futbol/neftchi-besplatno-podpisal-brazilca-stoimostyu-v-3-mln-evro/
ФК Нефтчи
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