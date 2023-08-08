«Нефтчи» бесплатно подписал бразильца Cинъясики

«Нефтчи» подписал контракт с бразильским нападающим Андре Синъясики.

Как сообщает Report, после получения информации об интересе к нему со стороны азербайджанского клуба, выступавший за представителя MLS «Шарлотт» 26-летний футболист попросил свою команду дать ему статус свободного агента.

Отмечается, что бразилец хотел поработать с новым главным тренером «Нефтчи» Адрианом Муту. Поэтому Синъясики отказался от другого предложения, поступившего из турецкой Суперлиги.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

«Нефтчи» подписал с Синъясики контракт на два года.