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Сегодня, 15:14

Непомнящий объяснил скептическое отношение к массовой покупке звездных игроков клубами Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил вероятность создания сильного чемпионата в Саудовской Аравии за счет приглашения в местные клубы звездных футболистов.

«Исходя из моего опыта, в Саудовской Аравии выбрали не очень правильный путь. С такой же ситуацией столкнулся Китай, когда туда вдруг начали приглашать звездных футболистов за баснословные суммы. Тем не менее продвижения вперед у китайского футбола не получилось. Деньги в футбол не играют, хотя их количество имеет значение. Интерес к саудовскому чемпионату появится, но добиться развития местного футбола вряд ли удастся», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

В декабре 2022 года в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии перешел нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, подписав контракт с клубом до 2025 года. В предстоящем сезоне в клубах чемпионата Саудовской Аравии будут также выступать французские футболисты Карим Бензема и Нголо Канте, хорват Марцело Брозович, португалец Рубен Невеш, Роберто Фирмино из Бразилии, марокканский игрок Хаким Зиеш и сенегалец Калиду Кулибали.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10986176-nepomnyaschij-obyasnil-skepticheskoe-otnoshenie-k-massovoj-pokupke-zvezdnyh-futbolistov-klubami-saudovskoj-aravii.html
Валерий Непомнящий
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