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Неймар — Винисиусу после победы бразильца в номинации The Best от ФИФА: «Ты заслужил!»

Алина Савинова
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поздравил соотечественника Винисиуса Жуниора из «Реала» с победой в номинации на лучшего футболиста года по версии ФИФА.

«Поздравляю, Вини. Ты заслужил. Очень рад за тебя. Продолжай в том же духе», — написал Неймар в своих соцсетях.

В октябре Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» от France Football. Тогда обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

В прошлом сезоне бразилец провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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Винисиус Жуниор
Неймар Сантос
Футбол
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