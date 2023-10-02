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Сегодня, 08:08

Неймар поражен состоянием иранского поля перед матчем «Аль-Хиляля» в Азиатской Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал состояние поля иранской команды «Нассаджи Мазандеран», с которой сыграет в Азиатской Лиге чемпионов.

В Twitter-аккаунте ActuSPL опубликовано видео, как работники стадиона «Азади» укладывают куски травы на бетон. Неймар под этим постом написал: «Это невозможно». Он также добавил эмодзи «фейспалм» и смеющийся до слез смайлик.

Фото Скриншот

Матч между «Нассаджи Мазандеран» и «Аль-Хилялем» состоится во вторник, 3 октября. Начало — в 19.00 мск.

«Аль-Хиляль» является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.

18 сентября начался групповой этап Азиатской лиги чемпионов. Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
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