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Нидерландский журналист Каптейнс не считает, что дело Промеса затянулось

Руслан Минаев
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Нидерландский журналист Ерун Каптейнс поделился мнением о будущем Квинси Промеса, который на данный момент выступает за «Юнайтед» из ОАЭ.

«Не считаю, что дело Промеса затянулось — судебные кейсы всегда очень длительные, так что, это еще не так уж и долго. Самое главное — итоговое решение», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

4 ноября стало известно, что слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса отложены на неопределенный срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес

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