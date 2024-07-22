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Сегодня, 18:37

Нигматуллин — о переходе Худякова в «Штурм»: «Нормальный клуб, чтобы почувствовать европейский уровень»

Алина Савинова
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что переход российского вратаря Даниила Худякова в австрийский «Штурм» поможет футболисту реализовать свои амбиции.

«Штурм» для молодого вратаря — неплохой вариант, очень неплохой. Но пока не приходится говорить о перспективах, Худяков не играл очень давно. Пожелаю ему удачи! Клуб вполне нормальный, чтобы почувствовать уровень европейского футбола. Он долгое время сидел в запасе, это никому не помогало. Переход должен помочь ему реализовать свои амбиции», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Экс-голкипер «Локомотива» заключил контракт с «Штурмом» до 2028 года на правах свободного агента.

 

Источник: Metaratings.ru.
Даниил Худяков
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Штурм
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