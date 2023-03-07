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Сегодня, 17:54

Нигматуллин прокомментировал решение Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское.

«Думаю, что это логично, когда армянин выступает за сборную Армении. Проявить себя в сборной Армении ему будет легче, чем в российской команде. Могу ошибаться, но его особо не рассматривали в нашей сборной. Поддерживаю его выбор. Желаю Тикнизяну удачи», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19910221.shtml?updated
Руслан Нигматуллин
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