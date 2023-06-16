Никас Сафронов: «Люблю Черчесова как человека и личность»

Народный художник России Никас Сафронов рассказал о дружбе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы продолжаем общаться. Я изначально сказал Станиславу, что мой дом и сердце всегда открыты. Люблю Черчесова как личность, как человека. Не только мои дом и сердце, но и Россия всегда открыты для Станислава. Он никогда не делал плохого России, не говорил ничего плохого о стране. Он искал работу и нашел ее в Венгрии. Я тоже работаю в разных странах, но остаюсь патриотом России», — приводит слова Сафронова «РБ Спорт»

С 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош», с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Кубок.