Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:07

Никас Сафронов: «Люблю Черчесова как человека и личность»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Народный художник России Никас Сафронов рассказал о дружбе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы продолжаем общаться. Я изначально сказал Станиславу, что мой дом и сердце всегда открыты. Люблю Черчесова как личность, как человека. Не только мои дом и сердце, но и Россия всегда открыты для Станислава. Он никогда не делал плохого России, не говорил ничего плохого о стране. Он искал работу и нашел ее в Венгрии. Я тоже работаю в разных странах, но остаюсь патриотом России», — приводит слова Сафронова «РБ Спорт»

С 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош», с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Кубок.

Источник: РБ Спорт
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
2
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» хочет купить Кулибали