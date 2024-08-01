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Сегодня, 15:52

Чернов — о переходе Чалова в ПАОК: «Надеюсь, у него все получится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Конечно, пожелал Феде удачи в ПАОКе. Надеюсь, у него все получится», — сказал Чернов «СЭ».

1 августа вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос заявил «СЭ», что нападающий подписал контракт с греческим клубом.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Никита Чернов
Федор Чалов
ФК ПАОК
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