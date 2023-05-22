Никита Ковальчук назвал Кокорина суперзвездой «Ариса»

Руководитель академии «Ариса» Никита Ковальчук высказался о выступлениях Александра Кокорина за команду в этом сезоне.

«Кокорин — офигенный персонаж. Он пришел в маленький локальный «Сочи» и там просто разрывал. Потом пошел в большие клубы, а там у него не получалось. Мне кажется, что ему нужно дать большую роль. Вот здесь он играет большую роль, он здесь суперзвезда, как на поле, так и за пределами. Ему тренер дал очень много, в таком ключе он расцветает, понимая, что он здесь супер номер один. И не в том плане, что какие-то понты. И я видел это в «Сочи», вижу и сейчас», — цитирует Ковальчука «РБ Спорт».

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 28 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».