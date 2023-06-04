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Сегодня, 13:24

Николаев заявил, что объявления судьями своих решений по стадиону нужно оставить для хоккея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что объявления судьями своих решений по стадиону нужно оставить для хоккея.

«Стоит ли ввести повсеместно практику молодежного чемпионата мира по футболу, где судьи объявляют решения на весь стадион? Думаю, сейчас это не самое главное. Такое лучше оставить для хоккея. Да и там не всегда работает громкая связь. Все и так понимают, что произошло. Я очень консервативный человек с точки зрения правил. Если ФИФА обкатывает такую вещь, то в планах это есть. Но много уже экспериментов было, например, с судьями за воротами. Все так часто меняется. Так что в плане эксперимента посмотреть интересно. Но приживется или не приживется, это надо будет смотреть. Не каждый человек, который принимает решение после просмотра ВАР на пульсе 200, сможет хладнокровно сформулировать мысли. Можно одной неловкой фразой поджечь стадион», — приводит слова Николаева Legalbet.

Чемпионат мира для футболистов до 20 лет проходит в Аргентине с 20 мая по 11 июня.

Источник: https://legalbet.ru/news/nikolaev-obyavleniya-resheniya-sudej-po-stadionu/
Футбол
Алексей Николаев
ФИФА
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