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Сегодня, 14:35

Шпилевский: «Кокорин воскрес из небытия и показал, что он топовый футболист»

Шпилевский прокомментировал чемпионство «Ариса»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский прокомментировал чемпионство «Ариса».

«Чемпионство «Ариса» — заслуженное, это было очень красивой. Ребята сотворили историю. Это первое чемпионство клуба, считавшегося на Кипре «лифтером». Но после прихода инвесторов создался боеспособный коллектив, который больше не мечется между лигами, который принял философию Алексея Шпилевского. Ребята сделали все, что он хотел видеть и достойно преобразили в жизнь. Безумно рад за команду. И еще раз подтвердился класс Саши Кокорина, который воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист. Хотя изначально было очень много скептиков. К тому же, многие недооценивают уровень чемпионата Кипра, но это реально серьезная лига, особенно первая шестерка. Рад, что на таком уровне Кокорин показал разницу и доказал, что он действительно мастер. Без него чемпионство не было бы возможным? Не могу так утверждать. И без него были топовые матчи. Он является одним из компонентов игры, но факт — Кокорин делал разницу в решающие моменты. Не могу говорить о том, что произойдет в будущем. Но желание у Александра остаться в «Арисе», безусловно, есть», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-kokorin-voskres-iz-neby-tiya-i-pokazal-chto-on-topovy-j-futbolista/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Николай Шпилевский
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