Николай Шпилевский: «Дзюбе не было бы просто на Кипре»

Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, считает, что российскому нападающему Артему Дзюбе было бы не просто заиграть в чемпионате Кипра.

«Многие футболисты, приезжая на Кипр, просто садятся в лужу, недооценивают тот уровень, который там есть. 4-5 команд реально топовые, что люди доказывают и в Лиге Европы, и в Лиге конференций. «Омония» достойно играла против «Манчестер Юнайтед», АЕК побеждал киевское «Динамо». Если кто-то воспринимает футбол на Кипре как какую-то туристическую поездку, то очень глубоко ошибается. Что касается Артема, он пригодился бы любой команде. Но на Кипре ему однозначно не было бы просто, говорю это с полной уверенностью. Мы видим, что футболист серии А Мариуш Стемпиньски не проходит на сегодня в состав «Ариса». Поэтому к чемпионату Кипра стоит относиться серьезно», — цитирует Шпилевского-старшего «РБ Спорт».

34-летний форвард в начале ноября 2022-го расторг контракт с «Аданой Демирспор» — теперь он является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.