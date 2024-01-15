Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:00

Номинанты премии FIFA The Best 2023: лучшие игроки и тренеры года

Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото AFP
Telegram Дзен

Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января, в понедельник. Публикуем список номинантов. Будут оцениваться достижения игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Номинация «Лучший игрок в мужском футболе»:

  • Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
  • Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)
  • Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Номинация «Лучший игрок в женском футболе»:

  • Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»)
  • Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука»)
  • Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»)

Номинации «Лучший вратарь года»:

  • Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»)
  • Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)

Номинация «Лучший тренер»:

  • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
  • Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии)
  • Симоне Индзаги («Интер»)

Премия Пушкаша (за самый красивый гол):

  • Хулио Энсисо («Брайтон энд Хоув Альбион» и сборная Парагвая)
  • Гильерме Мадруга («Ботафого Рибейран-Прету» и сборная Бразилии)
  • Нуну Сантуш («Спортинг» и сборная Португалии)
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Лучано Спаллетти
Симоне Индзаги
0
Читайте также
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Скончался самый титулованный тренер в истории израильского футбола Дрор Каштан