Номинанты премии FIFA The Best 2023: лучшие игроки и тренеры года

Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января, в понедельник. Публикуем список номинантов. Будут оцениваться достижения игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Номинация «Лучший игрок в мужском футболе»:

Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)

Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Номинация «Лучший игрок в женском футболе»:

Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»)

Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука»)

Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»)

Номинации «Лучший вратарь года»:

Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»)

Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»)

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)

Номинация «Лучший тренер»:

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии)

Симоне Индзаги («Интер»)

Премия Пушкаша (за самый красивый гол):