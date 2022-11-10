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10 ноября, 10:58

Норвежский журналист о Хайкине: «Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках»

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о будущем вратаря Никиты Хайкина, который покинет «Буде-Глимт» в конце года.

«Гендиректор «Буде-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарем в клубе из топ-5 лиг Европы», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Ранее 27-летний россиянин заявил, что покинет клуб по окончании контракта в конце 2022 года.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей в чемпионате Норвегии, в которых пропустил 36 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Также он провел 14 матчей в еврокубках, пропустив 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-10-norvezhskiy-zhurnalist-khaykin-ne-sobirayetsya-vozvrashchatsya-v-rossiyu-yemu-nuzhna-igra-v-yevrokubkakh

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Обе забьют - да

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Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
0
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