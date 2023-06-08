Бензема: «Собираюсь оставить в «Аль-Иттихаде» наследие. Покажу все, что делал в Европе»

Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал, что хочет многого достичь в новом клубе.

«Я настроен очень амбициозно. Я бы хотел сотворить в клубе что-нибудь грандиозное. Это важно для меня, для страны и для клуба. Хочу, чтобы болельщики выдели себя во мне. Я собираюсь оставить наследие в «Аль-Иттихаде», потому что очень люблю футбол.

Я всегда испытывал свои лимиты. Поэтому, готов показать болельщикам клуба все свои умения и таланты. Я покажу в Саудовской Аравии все то, что я делал в Европе", — цитирует игрока клубная пресс-служба.

Контракт «Аль-Иттихада» с 35-летним французским футболистом рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, форвард будет получать 200 миллионов евро в год, включая коммерческие сделки.