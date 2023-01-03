Новичок «Аль-Насра» Роналду прилетел в Саудовскую Аравию

Нападающий Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, где будет выступать за «Аль-Наср». Пресс-служба опубликовала фотографии встречи португальца представителями клуба.

Ранее стало известно, что презентацию 37-летнего новичка проведут 3 января на стадионе «Мрсул-парк». Мероприятие посетят около 30 тысяч зрителей.

В конце декабря 2022 года нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.