Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:13

Винисиус, Холанн, Беллингем и Ямаль вошли в сборную года по версии ФИФА

Руслан Минаев
Ламин Ямаль.
Фото AFP
Telegram Дзен

На премии The Best от ФИФА объявили сборную 2024 года.

В символическую команду вошли: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Родри (Манчестер Сити», Испания), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия).

Лучшим тренером 2024 года был признан Карло Анчелотти («Реал»), а лучшим игроком — Винисиус Жуниор («Реал»).

Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль
Джуд Беллингем
Ламин Ямаль
Тони Кроос
Эрлин Холанн
Футбол
Вильям Салиба
Эмилиано Мартинес
Читайте также
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва
Ад последних дней: стали известны новые подробности смерти баскетболиста Яниса Тиммы
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Материалы сюжета FIFA The Best 2024: лучший футболист и тренер сезона по версии ФИФА
Головин поставил Анчелотти на первое место в голосовании The Best
Стало известно, сколько очков набрали Винисиус, Родри и Беллингем в голосовании The Best
Головин поставил Крооса на первое место в голосовании The Best, в тройке — Мбаппе и Винисиус
«Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best
Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года на премии The Best
Сегодня
Вчера
Неделя