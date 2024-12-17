Винисиус, Холанн, Беллингем и Ямаль вошли в сборную года по версии ФИФА

На премии The Best от ФИФА объявили сборную 2024 года. В символическую команду вошли: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Родри (Манчестер Сити», Испания), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия). Лучшим тренером 2024 года был признан Карло Анчелотти («Реал»), а лучшим игроком — Винисиус Жуниор («Реал»).