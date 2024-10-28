Объявлены имена игроков, занявших с 21-го по 30-е места в голосовании за «Золотой мяч»-2024

Сегодня, 20:34
France Football опубликовал список игроков, которые заняли с 21-го по 30-е места в голосовании за лучшего футболиста 2024 года.
На последней строчке расположились защитник Матс Хуммельс и нападающий Артем Довбик, выступающие за «Рому». 21-е место занял вингер «Арсенала» Букайо Сака.
«Золотой мяч». Места с 21-го по 30-е:
21. Букайо Сака
22. Антонио Рюдигер
23. Рубен Диаш
24. Вильям Салиба
25. Коул Палмер
26. Деклан Райс
27. Витинья
28. Алехандро Гримальдо
29-30. Матс Хуммельс
29-30. Артем Довбик
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле. Начало — в 21.00 мск.