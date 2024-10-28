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Сегодня, 20:34

Объявлены имена игроков, занявших с 21-го по 30-е места в голосовании за «Золотой мяч»-2024

Алина Савинова
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France Football опубликовал список игроков, которые заняли с 21-го по 30-е места в голосовании за лучшего футболиста 2024 года.

На последней строчке расположились защитник Матс Хуммельс и нападающий Артем Довбик, выступающие за «Рому». 21-е место занял вингер «Арсенала» Букайо Сака.

«Золотой мяч». Места с 21-го по 30-е:

21. Букайо Сака

22. Антонио Рюдигер

23. Рубен Диаш

24. Вильям Салиба

25. Коул Палмер

26. Деклан Райс

27. Витинья

28. Алехандро Гримальдо

29-30. Матс Хуммельс

29-30. Артем Довбик

 
Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле. Начало — в 21.00 мск.

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