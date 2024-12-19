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Сегодня, 08:35

Один из российских клубов интересуется вингером «Бораца» Кулашином

Алина Савинова
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Футбольный агент Асхат Идризович заявил, что из России есть интерес к вингеру «Бораца» Энверу Кулашину.

«Российский клуб связывался с нами по поводу возможного трансфера Энвера, они запрашивали стоимость игрока, узнавали о его ситуации в клубе. Но пока до чего-то серьезного не дошло», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

В 2023 году к футболисту проявляло интерес московское «Динамо».

В этом сезоне 21-летний Кулашин провел за «Борац» 28 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
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