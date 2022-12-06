Игало — о возможном переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что был бы рад переезду форварда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, потому что это приведет к росту лиги, привлечет внимание фанатов. Люди, которые еще не смотрят чемпионат, начнут делать это. Роналду очень амбициозен, и я думаю, что он захочет играть в команде Лиги чемпионов, успешно завершить карьеру, но никогда нельзя сказать что-то наверняка. Он должен принять решение. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он приедет в Саудовскую Аравию», — приводит The Athletic слова Игало.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 сезона и будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год. Однако 5 декабря инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 37-летний португалец еще не согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.