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Сегодня, 20:58

Олег Романцев: «Теперь буду следить за «Кармиотиссой», потому что там работает Кержаков»

Алина Савинова
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал назначение россиянина Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Очень рад за Александра! Нельзя с такими знаниями и энергией брать паузу в тренерской карьере. Молодец, взялся за работу, а не сидел и ждал у моря погоды. Однозначно буду болеть за его клуб! Сашу ждет новый футбол по сравнению с российским. Главное — не выпасть из обоймы. 

Не сказал бы, что возглавить кипрский клуб — шаг вперед. Скорее, временная пауза. Все-таки кипрский футбол не входит в топ. Думаю, по уровню чемпионат Кипра ниже нашего. Но это шаг для развития в профессии тренера. Теперь буду следить за «Кармиотиссой», потому что там работает Саша!» — цитирует Романцева Sport24.

Сегодня, 8 февраля, кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-romantsev-teper-budu-bolet-za-karmiotissu-potomu-chto-tam-rabotayet-kerzhakov
Александр Кержаков
Олег Романцев
ФК Кармиотисса
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