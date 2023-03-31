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Сегодня, 07:37

«Олимпиакос» готов продлить контракт с Хамесом Родригесом до 2024 года

Руслан Минаев
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«Олимпиакос» собирается продлить контракт с полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, греческий клуб готов предложить хавбеку новое соглашение сроком на один год. Контракт 31-летнего колумбийца с греческим клубом истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».

В текущем сезоне Хамес провел 21 матч за «Олимпиакос», забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Он выступает за команду с лета прошлого года. Ранее полузащитник играл за «Аль-Райян» из Катара, «Эвертон», «Реал», «Баварию», «Монако» и «Порту».

Хамес Родригес
ФК Олимпиакос (Пирей)
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