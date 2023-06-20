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Сегодня, 21:14

«Олимпиакос» объявил о назначении Диего Мартинеса на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с тренером Диего Мартинесом.

42-летний специалист ранее возглавлял «Эспаньол» и покинул его в апреле 2023 года. Он также возглавлял «Гранаду» и «Осасуну».

«Олимпиакос» ранее возглавлял испанец Мичел, который покинул команду в апреле этого года. До конца сезона в качестве исполняющего обязанности главного тренера командой руководил француз Жозе Аниго.

По итогам сезона-2022/23 «Олимпиакос» занял третье место в чемпионате Греции и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

Кандидатами на пост главного тренера были также Стивен Джеррард и Дженнаро Гаттузо.

ФК Олимпиакос (Пирей)
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