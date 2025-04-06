«Арис» проиграл «Омонии» и потерял шансы на чемпионство, Кокорин сделал голевую и не реализовал пенальти

«Арис» на выезде уступил «Омонии» в матче 30-го тура плей-офф чемпионата Кипра — 1:2. Единственный гол гостей на 34-й минуте забил Михлали Маямбела. Голевую передачу отдал Александр Кокорин. В начале второго тайма россиянин не реализовал пенальти. Победу «Омонии» принесли голы Вилли Семедо (22-я минута) и Лоизоса Лоизу (46-я). «Арис» (65 очков) за два тура до завершения чемпионата занимает второе место и лишился шансов на чемпионство, уступив золото «Пафосу». «Омония» (56) идет четвертой в турнирной таблице.