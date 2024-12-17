Онана, Хакими и Салах вошли в символическую сборную года по версии Африканской конфедерации футбола

Африканская конфедерация футбола опубликовала символическую сборную 2024 года. Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»). Защитники: Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»), Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»). Полузащитники: Софьян Амрабат (Марокко, «Фенербахче»), Ив Биссума (Мали, «Тоттенхэм»), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар, «Аль-Ахли»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»). Нападающие: Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Галатасарай»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»). Также Лукман был признан игроком года в Африке.