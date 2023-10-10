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Сегодня, 12:45

Ондуа — о «Серветте»: «На первом командном ужине пел «Седую ночь»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гаэль Ондуа (в центре).
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал, что пел на первом командном ужине после перехода в швейцарский клуб.

- Ты очень любишь петь. Можешь ли назвать топ-3 из российских?

— Очень сложный вопрос. В последнее время слушаю L'One, у него вышел новый альбом, есть песни «Лев» и «Я готов ко всему». Слушаю и Юрия Шатунова! Особенно песню «Детство» и «Седую ночь». Еще слушаю Игоря Талькова и его «Чистые пруды». Очень нравится!

— Что пел в «Серветте» на первом командном ужине?

— «Седую ночь»!

— Ходил ли хоть раз в караоке в России?

— Один раз, но это было очень давно...

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер». С 21 июля камерунец стал игроком швейцарского «Серветта».

Гаэль Ондуа. «Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией

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