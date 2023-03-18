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Сегодня, 15:10

Онопко рассказал о встрече с Ельциным в раздевалке после матча с «Фейеноордом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Виктор Онопко вспомнил обстоятельства матча с «Фейеноордом» в 1993 году, после которого красно-белые вышли в полуфинал Кубка кубков.

«Помню, что играли на «Торпедо», с большим преимуществом. Перед матчем объявили, что на стадионе присутствует Ельцин. Он любил футбол, на сборную приезжал в «Лужники». После «Фейеноорда» в раздевалку зашла делегация: Ельцин, Тарпищев, еще какие-то люди в цивильном. А я босиком, даже в душ не сходил, не переоделся. Еще и в такой позе получился на фото, как балерун. Такое внимание было неожиданно и приятно. Тарпищев много внимания футболу уделял: премиальные для сборной находил, часы дарил, машины — «Лады». У нас со времен Союза практически все политические деятели интересовались футболом — кто в большей, кто в меньшей степени. Встречались настоящие фанаты. Лужкова вспомните, мэра Москвы. Раз или два в неделю в обязательном порядке в «Лужниках» в футбол бегал. Я против него по ветеранам играл в спартаковском манеже», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

В розыгрыше европейского турнира «Спартак» дошел до полуфинала и проиграл по сумме двух матчей «Антверпену» — 2:3.

Победу в Кубке обладателей кубков сезона-1992/93 одержала «Парма».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5036145-onopko-zahodit-elcin-a-ya-bosikom-dazhe-v-dush-ne-shodil.html
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Виктор Онопко
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